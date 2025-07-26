خلال حملات أمنية مكبرة.. التحفظ على 4 أطنان من الدقيق البلدي المدعم

قررت جهات التحقيق التحفظ على 4 أطنان من الدقيق البلدي المدعم تم ضبطهم خلال حملات أمنية مكبرة بمختلف المحافظات.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، وبلغت الكميات المضبوطة خلالها ما يقرب من 4 طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار