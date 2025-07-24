ضبط 485 بطاقة تموينية استغلها صاحب مخبز في الاستيلاء على الدقيق المدعم بالسنطة

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية اليوم حملة مكبرة استهدفت أحد أصحاب المخابز الكبري وضبط 485 بطاقة ذكية داخل أحد المخابز بقصد تشغيلها وضربها بماكينات صرف الخبز وهميا للاستيلاء على الدقيق المدعم بنطاق دائرة مركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جهود محافظ الغربية

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية التموين لدي المحاسب احمد عبود وكيل وزارة التموين بتوافر معلومات مفادها تورط المخابز البلدية بدائرة قرية الجعفرية التابعة . لمركز السنطة بحيازة وتجميع كميات كبيرة من البطاقات الذكية وضربها في ماكينة المخبز والاستيلاء علي رصيدهم بدون إنتاج وبيع ما يقابلهم دقيق والتسبب في حدوث أزمة خبز بالقرية.

تحرك عاجل

كما تم تشكيل حملة تموينية من إدارة تموين السنطة برئاسة هيثم علام مدير إدارة التموين بالسنطة يرافقه فؤاد سرحان رئيس قسم الرقابة وحسام الجابري و رضا عامر مفتشي قسم الرقابة التموينية وتم التوجه للمخبز المذكور وبالتفتيش تم ضبط كمية كبيرة من البطاقات الذكية مخباءة داخل المخبز إجمالي 485 بطاقة ذكية كان صاحب المخبز يستعد لضربها في ماكينة المخبز.

ضبط المخالفة

كما أسفرت الحملة التموينية المكبرة أيضا عن ضبط عدد جوال دقيق تجميع في أحد المخابز بغرض البيع في السوق السوداء وكذا تحرير عدد ٢ مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن شريحة ثانية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك و إحالتهما الي جهات التحقيق.