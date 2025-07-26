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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا: نعمل على خطة لإسقاط المساعدات في غزة بالتعاون مع الأردن

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلنت بريطانيا أنها تعمل على خطة لإسقاط مساعدات إنسانية جوا إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكره المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

جاء ذلك في بيان، عقب اتصال هاتفي مشترك أجراه ستارمر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

 ووفقا للبيان، أوضح ستارمر خلال الاتصال كيف ستنفذ المملكة المتحدة خططًا للعمل مع شركاء مثل الأردن لنقل المساعدات جوا وإجلاء الأطفال المحتاجين إلى مساعدة طبية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن 57 شهيدًا، منهم 3 تم انتشالهم، و512  مصابًا وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.


وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن عددًا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 59,733 شهيدًا و144,477 إصابة منذ السابع منذ أكتوبر للعام 2023.
أضافت أن حصيلة الشهداء والإصابات بلغت منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 8,581 شهيدًا و32,436 إصابة.

لفتت الصحة إلى أن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 29 شهيدًا وأكثر من 165 إصابة.

وأضافت أن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات ارتفع إلى 1,121 شهيدًا وأكثر من 7,485 إصابة.

بريطانيا مساعدات إنسانية جوا قطاع غزة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المستشار الألماني فريدريش ميرتس

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