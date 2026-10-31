السفيرة المصرية تُقدّم أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية سنغافورة

قدمت سفيرة مصر لدى سنغافورة السفيرة أميرة فهمي، أوراق اعتمادها إلى رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجاراتنام، خلال مراسم رسمية أُقيمت بالقصر الرئاسي، بحضور كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السنغافورية.

وعقب الانتهاء من مراسم تقديم أوراق الاعتماد، عقد الرئيس السنغافوري لقاءً مع السفيرة أميرة فهمي، استهله بنقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربا عن اعتزازه البالغ بلقاء الرئيس السيسي خلال زيارته لمصر العام الماضي.

وأكد رئيس سنغافورة حرصه على توطيد أواصر التعاون المشترك مع مصر، التي تُعد أكبر شريك لبلاده في الشرق الأوسط، فضلًا عن تطلعه إلى زيارة الرئيس السيسي إلى سنغافورة في إطار الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

من جانبها، عبرت السفيرة أميرة فهمي عن تطلعها إلى المساهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والمواني الذكية والتعليم وتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي وبناء القدرات وغيرها من مجالات التنمية ذات الأولوية للبلدين؛ بما يضمن تحويل الفرص المتاحة إلى منافع ملموسة تعود بالفائدة على البلدين.