نادية الجندي تدعو بالشفاء لأنغام: ربنا ما يحرمناش منك يا صوت مصر الحقيقي

حرصت الفنانة نادي الجندي على توجيه رسالة دعم للفنانة أنغام، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وقالت الجندي في رسالتها: "إن شاء الله تقومي بألف سلامة يا أنغام، وربنا ما يحرمنّاش منك أبداً ولا من صوتك، يا صوت مصر الحقيقي.. خالص تمنياتي ليكي بالشفاء العاجل، وإنك ترجعلنا بألف سلامة يا رب".

وتصدرت أنغام، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب الأنباء المتداولة حول إصابتها بمرض سرطان الثدي وسفرها للخارج لتلقي العلاج.



وفي رد حاسم، نفى المكتب الإعلامي لأنغام في بيان رسمي كل ما تم تداوله، مؤكدًا أن النجمة المصرية تتمتع بصحة جيدة، ولم تُشخّص بأي نوع من الأورام. وأوضح البيان أن أنغام أجرت مؤخرًا فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، ضمن إجراءات متابعة منتظمة تقوم بها للاهتمام بصحتها.

وأضاف المكتب أن أنغام تستعد بالفعل للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من الفحوص الروتينية، لكنها ما زالت موجودة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا، كما تردّد في بعض المنصات الإعلامية.