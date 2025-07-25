ندى بسيوني لـ أنغام: ربنا مايحرمناش من صوتك يا صوت مصر

حرصت الفنانة ندى بسيوني على توجيه رسالة دعم ومساندة للفنانة أنغام، بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرًا، متمنية لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى جمهورها ومحبيها.

ونشرت ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام وعلقت قائلة

"ألف ألف سلامة ليكي يا حبيبتي، إن شاء الله تقومي بألف سلامة يا #أنغام، وربنا ميحرمناش منك أبدًا ولا من صوتك يا صوت مصر.

خالص تمنياتي ليكي بالشفاء العاجل، وترجعلنا بألف سلامة يا رب إن شاء الله".

وتصدرت الفنانة أنغام تريند السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب الأنباء المتداولة حول إصابتها بمرض سرطان الثدي وسفرها للخارج لتلقي العلاج.

وفي رد حاسم، نفى المكتب الإعلامي لأنغام في بيان رسمي كل ما تم تداوله، مؤكدًا أن النجمة المصرية تتمتع بصحة جيدة، ولم تُشخّص بأي نوع من الأورام. وأوضح البيان أن أنغام أجرت مؤخرًا فحوصات طبية دورية للاطمئنان على صحة البنكرياس، ضمن إجراءات متابعة منتظمة تقوم بها للاهتمام بصحتها.

وأضاف المكتب أن أنغام تستعد بالفعل للسفر إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مزيد من الفحوص الروتينية، لكنها ما زالت موجودة في مصر ولم تغادر البلاد مؤخرًا، كما تردّد في بعض المنصات الإعلامية.