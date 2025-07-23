نشرة الفن: وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن.. أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار خلال الساعات الماضية من أبرزها:

وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن

رحل عن عالمنا منذ قليل أسطورة الروك المطرب أوزي أوزبورن عن عمر يناهز 76 عاماً وذلك بعد صراع مع المرض

أول ظهور لأنغام بالمتحف المصري الكبير عقب شائعة مرضها بالسرطان

أحيت الفنانة أنغام مساء أمس الثلاثاء احدث حفلاتها فى المتحف المصري بحضور كامل العدد ، ويعتبر هو الظهور الأول لها بعد إشاعة إصابتها بمرض سرطان الثدي

علي الحجار يُحيي حفلاً غنائيًا بساقية الصاوي في هذا الموعد

روّجت الصفحة الرسمية لمسرح ساقية الصاوي عبر فيسبوك لحفل الفنان علي الحجار يوم 30 يوليو الجاري ، ومن المقرر ان يقدم باقة من اغانيه المتنوعة

وفاة الممثل القطري محمد البلم في حادث

كشفت وسائل إعلام قطرية عن وفاة الممثل القطري محمد البلم وذلك بعد تعرضه لحادث خلال الأيام الماضية