وفاة الممثل القطري محمد البلم في حادث

كشفت وسائل إعلام قطرية عن وفاة الممثل القطري محمد البلم وذلك بعد تعرضه لحادث خلال الأيام الماضية .

والفنان محمد البلم هو أحد رواد الحركة المسرحية القطرية وعضو في فرقة الوطن المسرحية وأحد مؤسسي فرقة مسرح السد في عام وحاصل على درجة البكالوريوس فى التمثيل والإخراج فى المعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت عام 1973

وعمل مدرسا ومديرا لإدارة توجيه المسرح بوزارة التربية والتعليم، وأخرج البلم العديد من الأعمال المسرحية كان آخرها مسرحية «غرق» التي شاركت بها فرقة الوطنية المسرحية في مهرجان الدوحة المسرحي السابع والثلاثي.

من هو الراحل محمد البلم

بدأ الراحل محمد البلم حياته الفنية ممثلا فى دار المعلمين فى عام 1972، وكانت مسرحية "بيت الأشباح" أول أعماله، عام 1973، وتوالت أعماله المميزة وشارك الراحل فى العديد من المهرجانات الخليجية والعربية، كممثل ومخرج وهو