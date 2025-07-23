وفاة أسطورة الروك أوزي أوزبورن بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل أسطورة الروك المطرب أوزي أوزبورن عن عمر يناهز 76 عاماً وذلك بعد صراع مع المرض.

ونشرت عائلته بيان عبر حساب أوزي على منصة إكس، وجاء فيه : “ببالغ الحزن والأسى، ننعي نبأ وفاة حبيبنا أوزي أوزبورن هذا الصباح. كان بين عائلته محاطًا بالحب. نرجو من الجميع احترام خصوصية عائلتنا في هذا الوقت العصيب. شارون، جاك، كيلي، إيمي، ولويس”.

من هو اوزي اوزبورن

ولد “أوزي أوزبورن في 3 ديسمبر 1948 في إنجلترا، وبدأ مشواره الفني مع فرقة بلاك ساباث عام 1968وغادر الفرقة عام 1978، وأطلق مسيرة منفردة ناجحة، ومن أشهر أغانيه المنفردة: “Crazy Train”، “No More Tears، و”If I Close My Eyes Forever”.

أوزي وجائزة غرامي

أوزي حصل على جائزة غرامي للإنجاز مدى الحياة عام 2019، كما تُوّج مسيرته بخمس جوائز واثني عشر ترشيحًا، إلى جانب حبّ جماهيري لا ضاهى.



