إشاعة السرطان تثير الجدل.. مكتب أنغام يوضح حقيقة حالتها الصحية ويكشف وجهتها القادمة

نفى المكتب الإعلامي للفنانة أنغام ما تم تداوله مؤخرًا من شائعات حول إصابتها بسرطان الثدي، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة.





وأوضح المكتب في بيان رسمي أن أنغام تستعد للسفر إلى ألمانيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية على البنكرياس، مشيرًا إلى أنها ستعود فور انتهاء الفحوصات لتسجيل أغنيات جديدة من المقرر طرحها خلال موسم الصيف.





وناشد البيان وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات التي تثير القلق لدى جمهورها، كما توجه بالشكر إلى جمهور أنغام على اهتمامهم وسؤالهم المستمر عنها، مؤكدًا أنها بصحة جيدة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/wRclbJetje0