موعد طرح فيلم ليوناردو ديكابريو One Battle After Another

أُعلن عن موعد عرض فيلم One Battle After Another الذي يقوم ببطولته النجم الحائز على الأوسكار ليوناردو ديكابريو، ويُخرجه المخرج الأمريكي الشهير بول توماس أندرسون.

الفيلم سيُعرض رسميًا في دور السينما حول العالم بتاريخ 26 سبتمبر 2025، ليلحق بموسم الجوائز المنتظر.



تدور أحداث الفيلم في أجواء مشحونة سياسيًا واجتماعيًا، حيث يجتمع أعضاء سابقون في خلية يسارية مناهضة للحكومة بعد 16 عامًا من تفككهم، في محاولة لإنقاذ ابنة أحدهم التي اختُطفت من قبل عدوهم القديم.



يجمع الفيلم بين الإثارة السياسية والكوميديا السوداء، ويُقدَّم بأسلوب بول توماس أندرسون المعروف بجمعه بين العمق السردي والتشويق البصري.

يؤدي ليوناردو ديكابريو دور “بوب فيرجسون”، أحد قادة المجموعة السابقين، بينما يجسد شون بن شخصية شرطي فاسد يُلاحق المجموعة في رحلتها المعقدة.



وتشارك في الفيلم أيضًا النجمة تينيا تايلور بدور الأم، والنجمة الصاعدة تشايس إنفينيتي بدور الابنة، إلى جانب أسماء بارزة مثل ريجينا هول وبينيسيو ديل تورو وألانّا هايم.

الفيلم صُوّر في مواقع طبيعية متنوعة بين كاليفورنيا وتكساس، ويُعد من أكبر إنتاجات أندرسون حتى الآن بميزانية تتجاوز 140 مليون دولار.

فيلم ONE BATTLE AFTER ANOTHER مرشّح بقوة للعرض الأول في مهرجانات سينمائية مرموقة مثل فينيسيا أو تورنتو، كما تترقبه شركات التوزيع العالمية كأحد أبرز الأفلام المنافسة على جوائز الأوسكار في 2026، بفضل طاقم العمل الثقيل والطابع السياسي الفني الذي يحمله.

فيلم One Battle After Another يمثل أول تعاون بين ديكابريو وأندرسون، ويعدّ من أكثر الأعمال المرتقبة خلال العام المقبل.