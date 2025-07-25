إليسا تتألق في سهرة غنائية ضمن حفلات مدينة جدة

تألقت الفنانة إليسا في سهرة غنائية أقيمت مساء الخميس ضمن حفلات مدينة جدة وتذاع على الهواء مباشرة عبر "MBC مصر 2، من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وعلى مسرح عبادي الجوهر.



وقدمت إليسا مجموعة من أشهر وأنجح أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور بعد فقرة الفنان وائل جسار الذي تألق بدوره.

‎أحيت الفنانة إليسا، حفلا غنائيا ساهرا ليلة السبت 12 يوليو، في العاصمة اللبنانية بيروت.



‎وظهرت إليسا، خلال الحفل بفستان ذهبي طويل ومفتوح من الأمام، وقدمت لجمهورها باقة من أغانيها القديمة والحديثة منها: (عيشالك، لو فيي، كرمالك) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

‎في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.



‎وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.



وفي آخر شهر يناير 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة إليسا، الجديدة التي تحمل اسم “كلو وهم”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “أنغامي” و"سبوتيفاي" للموسيقى.