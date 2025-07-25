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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ابتعدوا عن الشمس.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس في هذا التوقيت

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الأجواء شديدة الحرارة على البلاد خلال هذه الفترة والمستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتضرب أغلب الأنحاء.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بعض النصائح للمواطنين للتعامل خلال فترة الموجة الحارة، كالتالي:
- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعة الذروة 
- الاكثار من شرب السوائل الباردة .
 - ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة.
- ارتداء غطاء للرأس (قبعة ) فى حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس .

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن حالة الطقس اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع القادم، تحديدًا يوم الثلاثاء المقبل، تشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، لتسجل درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه خلال حالة الطقس شديد الحرارة الأيام القادمة، تسجل درجات الحرارة في الظل على السواحل الشمالية ما بين 34 إلى 35 درجة، والقاهرة الكبرى 40 إلى 41 درجة، بينما تسجل جنوب البلاد درجات حرارة ما بين 41 إلى 36 درجة.

يظل نشاط الشبورة المائية من الساعة 4 فجرا إلى 8 صباحا هو المؤثر في حالة الطقس صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وغرب القاهرة.

ويشهد الطقس الأيام القادمة استمرار نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات مئوية.

اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، تشهد البلاد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية لتعود درجات الحرارة على السواحل الشمالية الى ما بين 30 إلى 31 درجة، القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 إلى 37 درجة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الأيام القادمة، اعتبارا من اليوم الجمعة، حتى الثلاثاء المقبل، فترة الموجة شديدة الحرارة، كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 34إلى 35 درجة
شمال الصعيد تتراوح ما بين 41 إلى 42 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 43 إلى 44 درجة.

الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة الطقس الأيام القادمة

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