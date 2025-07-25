ضبط شخصين ألقيا مياه الصرف الصحي في إحدى الترع بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، القبض على شخصين؛ لإلقائهما مخلفات صرف صحي في إحدى الترع بدائرة مركز فاقوس.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، رصدت تداول مقطع فيديو، يظهر خلاله أحد الأشخاص، يقوم بإفراغ حمولة “جرار كسح مياه” محمل بمياه للصرف الصحي، في إحدى الترع بالمحافظة، وسط تعليقات مطالبة بسرعة ضبطه القائمين على هذا الأمر؛ حفاظا على الصحة العامة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين، أحدهما يدعى "محمد" والآخر "عادل"، مقيمان بإحدى القري التابعة لمركز فاقوس.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.