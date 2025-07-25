زراعة الشرقية تنفذ يوما حقليا للنهوض بمحصول القطن المحمل علي البصل بأبو حماد

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية اليوم الحقلي والذي يعد فعالية زراعية هامة تهدف إلى نقل المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين من خلال عروض عملية وتجارب ميدانية مباشرة ويساهم في توعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية لإنتاجية المحاصيل وزيادة دخلهم كما يعد فرصة لتبادل الخبرات بينهم وبين الباحثين والمهندسين الزراعيين.

وفي هذا السياق أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ يوم حقلي للنهوض بمحصول القطن المحمل علي البصل بناحية قرية كشيك بأبو حماد بالتنسيق مع المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة والمهندس أشرف الدمرداش مدير عام الإرشاد بحضور الدكتورة أميرة الميهى بقسم بحوث التكثيف والمهندس محمود الشناف أخصائى الإرشاد بالمحافظة.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي إنه خلال اليوم الحقلي تم مناقشة فوائد التحميل حيث يؤدى إلى زيادة إنتاجية الفدان دون الإخلال بالتركيب المحصولى وكيفية زيادة إنتاجية وحدة المساحة من الأرض لكلا المحصولين كذلك كيفية زيادة العائد الإقتصادى وتوزيعه على مدار العام والإستفادة من كميات مياه الرى وترشيد التسميد لمحاصيل التحميل وتعظيم الإستفادة من طبقات التربة المختلفة مع المحافظة على محتواها من العناصر الغذائية والعضوية.