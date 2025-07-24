صحة الشرقية تجتاز تقييم آلية الشكاوى والمقترحات من منظمة الصحة العالمية

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين، اجتازت الوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، التقييم الميداني لآلية الشكاوى والمقترحات GRM ( Grievance Redress Mechanism)، والذي أجرته منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، وذلك من خلال زيارات ميدانية شملت عدداً من الوحدات الصحية والمراكز الطبية بمختلف الإدارات الصحية بالمحافظة.

وأضاف الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة يأتي هذا الإنجاز في ضوء توجيهات ودعم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،وبمتابعة مباشرة من الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة برلنتي عبد الحميد مدير إدارة الرعاية الأساسية، وتنسيق الدكتورة نورا عباس منسق GRM بمحافظة الشرقية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن التقييم أكد على فاعلية آلية GRM في استقبال شكاوى المواطنين ومقترحاتهم، والتعامل معها بكل شفافية واستجابة سريعة، مما يعكس التزام فرق العمل بوحدات الرعاية الأولية في محافظة الشرقية، بتطبيق أفضل معايير الجودة في التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية والإدارية المتعلقة بالوحدة.

كما أعرب وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن بالغ تقديره لهذا التقييم الإيجابي من منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أن المديرية تسعى جاهدة لتوفير آليات تواصل فعالة مع المواطنين والاستماع لملاحظاتهم، باعتبار ذلك أحد ركائز تحسين المنظومة الصحية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمة، مشيداً بالجهود المخلصة لكافة الفرق الطبية والإدارية التي ساهمت في نجاح هذا التقييم، موجهاً الشكر والتقدير لوكيل المديرية، ومدير عام الطب الوقائي، ومديرة الرعاية الأساسية، وللدكتورة نورا عباس منسق GRM بالمحافظة، ولجميع فرق العمل المشاركة من الإدارات الفنية والصحية ووحدات الرعاية الأولية، على جهودهم المتواصلة في تفعيل آلية الشكاوى والمقترحات، وفقاً لمعايير الجودة، بما يضمن رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما أشار محمود عبدالفتاح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، إلى أن آلية GRM تمثل إحدى الأدوات الحديثة التي يتم من خلالها رصد احتياجات المواطنين وتوجيهها للجهات المختصة بكل شفافية وسرعة، كما تساهم في تحسين البيئة الخدمية داخل وحدات الرعاية الأولية، عبر استقبال وتوثيق الشكاوى والمقترحات، والعمل على دراستها واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن المديرية تسعى إلى تعميم تفعيل هذه الآلية بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة خلال الفترة القادمة