الفرح تحول إلى مأتم.. مصرع شاب بطلق ناري في الشرقية

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته بطلق ناري خلال حفل زفاف، أطلق من العريس ابتهاجاً بفرحه، ولكنها أخطأت وأصابت الشاب، وذلك بمدينة القرين بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى القرين تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى القرين بوصول "عبد الرحمن إ" مقيم مدينة القرين، جثة هامدة إثر إصابته بطلق خرطوش، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر اصابته بطلق ناري (خرطوش) أثناء حضوره حفل زفاف "ف م ح" 22 سنة.

وتم التحفظ على العريس المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1685 جنح القرين لسنة 2025، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.