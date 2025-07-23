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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تليفونياً.. محافظ الشرقية يهنئ الحاصلة علي المركز التاسع في الثانوية العامة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إتصالاً هاتفياً لتهنئة الطالبة ياسمين حسام أحمد منير المقيدة بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية بنات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية وذلك بمناسبة تفوقها الدراسي وحصولها علي المركز التاسع على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة (الشعبة الأدبية ) للعام الدراسي 2024/2025 بمجموع 315 درجة ، متمنياً لها دوام التوفيق والتقدم والتفوق العلمى.

أعرب المحافظ عن سعادته البالغة بجميع المتفوقين والمتفوقات والحاصلين علي درجات عالية بشهادة الثانوية العامة من أبناء المحافظة، مؤكداً أنه حرص على الإتصال تليفونياً لتهنئته الطالبة ياسمين حسام أحمد وأسرتها لإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.

أكد محافظ الشرقية الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للارتقاء بالعملية التعليمية وتقديم تعليم جيد للطلاب، متمنياً لأبنائه الطلاب والطالبات بمراحل التعليم المختلفة دوام التوفيق والنجاح.

قدمت الطالبة ياسمين حسام أحمد الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية لتهنئته الرقيقة لها والتي تمثل دافعاً قوياً لها لمواصلة النجاح والتفوق خلال رحلتها الدراسية القادمة.

العاشر من رمضان الجمهورية الثانوية الشرقية محافظ الشرقية

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