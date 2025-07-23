زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية عن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع إدارة الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولى هاشم وكيل وزارة الطب البيطرى وبحضور طبيبات الإرشاد بالمديرية الدكتورة ريهام عبد الفتاح عبد السميع والدكتورة مها عثمان موافى .

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت التعريف بقانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطيرة حيث تتخذ السلطة المختصة الإجراءات اللازمة لمجابهتهم وأهمية التنبيه بنشر الوعى عن كيفية التعامل مع تلك الحيوانات وتحصين مالا يقل عن 70 % من إجمالي الكلاب وذلك بهدف السيطرة على مرض السعار كذلك التنبيه بضرورة تأمين المناطق المتضررة من هجمات الكلاب و معاقبة كل من يخالف القانون ويتسبب بأذى المواطنين.