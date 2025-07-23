صرف المطربة رحمة عصام من النيابة في واقعة مشادة كلامية بالشرقية

قررت النيابة العامة بمركز الحسينية بالشرقية، صرف المطربة رحمة عصام، من سراي النيابة على خلفية مشادة كلامية نشبت بينها وبين عريس ومجموعة من أصدقائه، وذلك أثناء حضورها لإحياء حفل زفافه بمركز الحسينية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2838 إداري الحسينية لسنة 2025.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود بلاغا لشرطة النجدة من المطربة رحمة عصام، تشكو فيه احتجازها من قبل عريس شاب وثلاثة من أصدقائه لأجل إحياء حفل زفافه بمركز الحسينية.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية، أن المطربة كان مقرر أن يكون لها فقرة خلال حفل الزفاف ولكنها حضرت متأخرة وقبل أن تبدأ فقرتها فوجئت بفقرة أخرى سبقتها في الحفل، وحين اعترضت حدث بينها وبين أصحاب الفرح مشادة كلامية فما كان منها إلا الإبلاغ عما حدث.

تم تحرير المحضر رقم 2838 إداري الحسينية لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة قررت صرف المطربة من سراي النيابة العامة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.