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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفي فاقوس

الشرقية
الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الاشعة بمستشفي فاقوس المركزي والمقامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وتم تدعيمها بالأجهزة من وزارة الصحة والسكان.

وتضم الوحدة 2 جهاز أشعة مقطعية وجهاز ماموجرام و٢ جهاز أشعة عادية ثابت وجهاز اشعة عادية متنقل و٢ جهاز أشعة للأسنان و٢ جهاز أشعة تليفزيونية بالدوبلر الملون ووحدة فحص القلب ايكو وجهاز اشعة ثابت بقسم الصدر، وذلك للمساهمة في الأرتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونها مع المحافظة بتزويد المستشفيات بمراكز ومدن المحافظة بالأجهزة والمستلزمات الطبية للإستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المؤداة للمرضى.

وأكد أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الصحة والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين وللمترددين على المستشفيات الحكومية.

وحرص المحافظ على تفقد وحدة علاج الأورام السرطانية الجديدة بالمستشفى، التى تعد الوحدة الثالثة بمستشفيات الصحة بالمحافظة، وتضم ١٧ سرير و ٥ كراسي لتقديم جرعات العلاج لمرضى الأورام السرطانية، مشيداً بمستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي بالمستشفي متمنيًا لهم جميعا الشفاء العاجل.

كما شهدت جولة المحافظ بالمستشفي تفقد قسم العناية المركزة والذي يضم 24 سرير عناية وإطمأن على الحالات المرضية وتابع مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم وأوصى الأطباء وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم.

وحرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المرضي والمترددين علي المستشفي واستمع لمشاكلهم وتعرف علي متطلباتهم موجهاً وكيل وزارة الصحة ورئيس مركز فاقوس بتلبيتها فوراً في اطار الامكانيات المتاحة.

من جانبه أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، أن أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس المركزي، تأتي في إطار خطة الوزارة والمديرية لتحديث وتطوير أقسام الأشعة بالمستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات التشخيصية المقدمة للمرضى.

وأضاف أن دعم الوحدة بأحدث أجهزة الأشعة المتطورة يعكس التعاون المثمر بين وزارة الصحة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن المديرية مستمرة في تطوير كافة أقسام المستشفى والمستشفيات الأخرى، وتوفير الكوادر الفنية المدربة والتجهيزات اللازمة، لتحقيق أفضل خدمة صحية ممكنة لأبناء المحافظة.

شارك في الافتتاح اللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس والدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الصحة والدكتور محمد عرفات مدير المستشفى وعدد من نواب البرلمان

الشرقية محافظ الشرقية بمستشفي فاقوس وحدة الاشعة

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