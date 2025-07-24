صحة الشرقية الأعلى تقييماً على مستوى الجمهورية في خدمات القوافل الطبية

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه بعد مرور ٣ أسابيع من إعلان حصول مديرية الشئون الصحية بالشرقية على المركز الأول على مستوى الجمهورية للعام الثالث على التوالي، كأكثر المحافظات تنفيذاً وتردداً وتقديماً وتقييماً للخدمات الطبية ضمن منظومة القوافل العلاجية، أكدت وزارة الصحة والسكان أن صحة الشرقية حصلت على أعلى تقييم شامل بين كافة المحافظات خلال الـ٣ سنوات الماضية (٣٦ شهر متتالي)، وذلك وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة بإدارة القوافل العلاجية بالوزارة، والتي تشمل ٥ بنود رئيسية هي "تقييم الخدمات المقدمة، والتقييم الفني، والتقييم الميداني، والتقييم الإداري، والتقييم المركزي".

أشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي أن هذا الإنجاز ياتي استمراراً للدعم الكبير الذي تحظى به المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل الطبية بالشرقية.

وأعرب الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية عن سعادته واعتزازه بهذا التقدير الذي يؤكد تفوق صحة الشرقية على مستوى الجمهورية في تقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهد المخلص والتنسيق الكامل بين فرق القوافل الطبية والإدارات الفنية بالمديرية، والإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة، مقدماً الشكر والتقدير للدكتور أحمد عبدالحكيم منسق القوافل الطبية بالمحافظة، ولجميع الفرق الطبية والإدارية والخدمات المعاونة المشاركة في تنفيذ القوافل العلاجية بالشرقية، تقديراً لما يبذلونه من عمل دؤوب في خدمة المواطن الشرقاوي، والحرص الدائم على تحقيق أعلى معدلات الجودة في تقديم الخدمة، والتكامل بين التخصصات المختلفة داخل القافلة.

كما أكد الدكتور هاني جميعه أن الفرق الطبية تواصل تقديم خدماتها بكل كفاءة، من خلال توقيع الكشف الطبي على المواطنين في ١١ تخصص، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والتحاليل وصرف العلاج اللازم مجاناً، وتحويل الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية أو رعاية متقدمة للمستشفيات التابعة للمديرية، مع عقد ندوات التوعية الصحية والتثقيفية أثناء تنفيذ القوافل لأهالي المنطقة، مضيفاً أن هذا التقييم المتميز يضع على عاتقنا مسئولية مضاعفة الجهود، للحفاظ على ريادة محافظة الشرقية، وتحقيق مستهدفات وزارة الصحة والسكان في وصول الخدمات الطبية للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجاً، خاصة لكبار السن وذوي الهمم.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، إلى أن إدارة القوافل الطبية بصحة الشرقية قامت خلال العام المالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بتنظيم ٧٩ قافلة طبية بالمناطق النائية داخل المحافظة، ونجحت في توقيع الكشف الطبي على ٤٢٤٤٨١ مريض، كما تم تحويل ٧٩٣ مريض لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، لافتاً إلى أن المحافظة الأخرى صاحبة المركز الثاني قدمت الخدمة لعدد ٢٨٢٠٦٨ مريض فقط، بفارق أكثر من ١٤٢ ألف خدمة طبية لصالح قوافل الشرقية، موضحاً أنه يتم نشر مواعيد جميع القوافل الطبية وأماكنها بالمحافظة بصورة دورية عبر الصفحة الرسمية لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، للمساهمة في وصول الخدمة لأكبر عدد من المستفيدين.