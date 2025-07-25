السيطرة على حريق نشب بوحدة سكنية بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة علي حريق نشب بوحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان وتحديدا في منزل مكون من اربع طوابق والحريق بالطابق الرابع بالمجاوره الاولى امام البوسطة وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة يفيد نشوب حريق بمنزل مكون من اربع طوابق وتم الدفع بسيارات الإطفاء الي محيط الحريق وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب الحريق بوحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان وتحديدا في منزل مكون من اربع طوابق والحريق بالطابق الرابع المجاورة الاولى امام البوسطة وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخماده وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.