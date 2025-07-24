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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صدمة في نتائج الثانوية العامة.. وولي أمر بالشرقية يصرخ: طلاب علمي علوم اتظلموا

جانب من الشكوي
جانب من الشكوي
محمد الطحاوي

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية شكوى تقدم بها ولي أمر إحدي طالبات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية ويدعي "جابر السيد السيد" والطالبة تدعي ملك شعبة علمي علوم،الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الشرقية، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في نتائج الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بعد ما وصفه بوجود خطأ في التصحيح أو تجميع الدرجات.

وأكد ولي الأمر في شكواه، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن درجات ابنته لا تعكس مستواها الحقيقي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من طلاب الشعبة العلمية بمحافظة الشرقية واجهوا نفس المشكلة، ما يثير الشكوك حول وجود خلل عام في عملية التصحيح أو رصد الدرجات.

وطالب ولي الأمر،بإعادة تصحيح الأوراق يدويا أو مراجعتها بدقة، مشددا على ضرورة إعلان نتائج المراجعة بشفافية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

وجاء نص الشكوي كما يلي..

السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

السيد اللواء محافظ الشرقية

تحية طيبة وبعد..

الموضوع: شكوى بشأن وجود خطأ في تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة المنتدى العام العلمي علوم)بمحافظة الشرقية

أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكوى أنا جابر السيد السيد عبد الكريم..... ولي أمر الطالبة / ملك جابر رقم الجلوس : 1744272 من محافظة الشرقية، شعبة علمي علوم"، حيث فوجئت عند إعلان نتيجة الثانوية العامة أن درجات ابنتي لا تعبر مطلقا عن مستواها الحقيقي، وهو ما يؤكد وجود خطأ في التصحيح أو تجميع الدرجات.

وقد لاحظنا وجود نفس المشكلة مع عدد كبير من طلاب علمي علوم بالمحافظة، مما يشير إلى احتمالية وجود خلل عام في عملية التصحيح أو رصد الدرجات، وهو ما ترتب عليه ظلم بيّن للطلاب المجتهدين الذين كانوا يأملون في الالتحاق بكليات القمة.

لذا نرجو من سيادتكم

1 فتح تحقيق عاجل في نتائج شعبة علمي علوم بمحافظة الشرقية.

2 إعادة تصحيح الأوراق يدويا أو مراجعتها بدقة حرصا على مستقبل الطلاب.

3 إعلان نتائج التصحيح بعد المراجعة بشفافية تامة.

نحن نثق في حرص سيادتكم على تحقيق العدالة وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاسم : جابر السيد السيد

01018637000 :رقم الهاتف

1744272 :رقم الجلوس

العنوان: محافظة الشرقية - بلبيس - انشاص الرمل

تاريخ الشكوى: 23/5/2025

مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية وزير التربية والتعليم الثانوية العامة

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