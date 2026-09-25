أعضاء مجلس الشيوخ يشاركون في البرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

شارك عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في البرنامج التدريبي «الحوكمة الرقمية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد»، الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية.



ويهدف البرنامج إلى تأهيل جيل من القيادات القادرة على استشراف المستقبل والتعامل مع تحدياته، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء البرلماني، ودعم سرعة وفاعلية الدور التشريعي والرقابي للمجلس.

وشارك في فعاليات البرنامج التدريبي عددا من أعضاء مجلس الشيوخ، حيث تناول البرنامج عددًا من الموضوعات المرتبطة بالحوكمة الرقمية، وتعزيز النزاهة، وآليات مكافحة الفساد، إلى جانب التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعلاقتها باستراتيجية الدولة للتحول الرقمي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.



وحضر ختام البرنامج التدريبي الذي شهد توزيع شهادات المشاركة المستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام مجلس الشيوخ وعدد من قيادات الأكاديمية الوطنية لمكافحه الفساد ووزارة الاتصالات .