لتحقيق الحوكمة وترشيد الإنفاق.. «تنظيم المخلفات» يبحث استخدام تكنولوجيا التتبع لإدارة المنظومة

عقد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لقاءً مع ممثلي الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في دعم وتطوير منظومة إدارة المخلفات.

في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتنفيذ اجراءات التحول الرقمي في مختلف مجالات عمل الوزارة لتيسير سير العمل وتحقيق الحوكمة وضمان تيسير الخدمات المقدمة للمواطن وكفاءتها.

وأكدت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تتوجه بقوة نحو تعزيز التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وجهاز تنظيم ادارة المخلفات باعتباره الجهاز المعني بتخطيط وتصميم والرقابة على منظومة ادارة المخلفات في مصر يحرص على التطوير المستمر للمنظومة وخدماتها، والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في ضمان سهولة وكفاءة الخدمات المقدمة بما يساعد على تنفيذ المنظومة بفاعلية ومواجهة تحدي ادارة المخلفات في مصر والارتقاء بمستوى النظافة.

خطة لربط سيارات جمع القمامة والمخلفات بشبكة تتبع إلكترونية

واستعرض ياسر عبد الله عدد من الحلول الخاصة بالتحول الرقمي وتطبيقات التتبع الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين آليات المتابعة والرقابة على منظومة إدارة المخلفات، حيث تناول اللقاء إمكانية الاستفادة من أنظمة التتبع باستخدام تقنية GPS وتوفير أجهزة التتبع للمركبات العاملة بالمنظومة، بما يتيح متابعة حركة المركبات ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب دعم جهود ترشيد الإنفاق الحكومي وتعزيز الحوكمة والرقابة على عمليات إدارة المخلفات.

كما تم بحث سبل توظيف التكنولوجيا في متابعة وتقييم وتطوير أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في إدارة وتشغيل منظومة المخلفات.

وأكد رئيس جهاز تنظيم المخلفات على استمرار التعاون في دراسة الحلول التكنولوجية القابلة للتطبيق بما يتناسب مع احتياجات منظومة إدارة المخلفات، وبما يدعم تطوير الأداء وتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات.