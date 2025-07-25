شئون البيئة بالشرقية يجتمع بالرائدات الريفيات للتصدى لظاهرة السحابة السوداء | صور

عقد جهاز شئون البيئة بالشرقية اجتماع بالرائدات الريفيات بمقر مديرية التضامن الإجتماعي بالزقازيق وذلك للتنسيق مع الرائدات الريفيات للتواصل مع المزارعين فى لقاءات مباشرة للتصدى لظاهرة السحابة السوداء بعدم حرق المخلفات الزراعية.

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية دور الرائدات الريفيات فى التوعية والتمهيد لبعض البرامج القومية التى تتبناها الدولة بوصفها أساسًا لتطوير الحياة فى المجتمع المحلى ، مشيراً لأهمية مشاركة الرائدة الريفية بالتوعية للحفاظ على البيئة وعدم الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والأستفادة بها إقتصادياً.

وفي سياق متصل اوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية ،قيام الفرع الإقليمي بعقد إجتماع مع الرائدات الريفيات بالشرقية وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى وشمل اللقاء تعريف الرائدات بمشاكل وقضايا البيئة الملحة ومنها تلوث الهواء وبيان دور الحكومة متمثلة فى وزارة البيئة وجهازيها شئون البيئة وتنظيم المخلفات فى مواجهة مشاكل وقضايا البيئة المختلفة وكيفية التعامل السليم مع المخلفات الزراعية مثل" قش الأرز وحطب الذرة " وكيفية الإستفادة الإقتصادية منهما وبيان أضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعيه على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

كما تم التنسيق مع الرائدات الريفيات بمختلف مراكز المحافظه على تقديم تلك الرسائل للساده المزارعين من خلال اللقاءات المباشرة مع المزراعين.

وفى نهاية اللقاء تم الإتفاق على قيام الرائدات بتقديم تقرير عن نشاطهم موثق بالصور فضلاً عن إنشاء جروب واتس آب خاص للرائدات الريفيات لسرعة التواصل مع المراكز الأكثر تأثيرا ومتابعة إنجازات أعضاء الرائدات الريفيات على مستوى محافظة الشرقية.