طالب ثانوي ينهي حياته بـ حبة غلة بعد رسوبه في مادتين

أنهى طالب ثانوي عام في منطقة السلام بالقاهرة، حياته، بعد تناول حبة غلة، جراء رسوبه في مادتين عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا، من قسم شرطة السلام أول، تضمن ورود بلاغ من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة طالب داخل شقته في نطاق القسم.

وبالانتقال والفحص؛ تبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة والمعاينة العثور على جثة طالب يرتدي كامل ملابسه جثة هامدة داخل غرفته وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن في القاهرة أن المتوفي طالب ثانوي عام، ورسب في مادتين، فتناول حبة حفظ الغلة، وتوفى متأثرا بها.