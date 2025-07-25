لضعف مجموعها.. طالبة ثانوية عامة تتخلص من حياتها بحبة الغلة في المنوفية

لقيت طالبة في الصف الثالث الثانوي مصرعها اثر تناولها حبة الغلة، حبة حفظ القمح، وذلك بسبب ضعف مجموعها في نتيجة الثانوية العامة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بقيام طالبة بالتخلص من حياتها بتناول حبوب حفظ القمح “ حبة الغلة”.

بالانتقال والفحص تبين قيام “ هـ.ح ” 18 سنة ومقيمة بمركز الباجور بالتخلص من حياتها بتناول حبة حفظ القمح.

وبسؤال أسرتها أكدوا تناول نجلتهم حبة حفظ القمح للتخلص من حياتها وذلك عقب حصولها على مجموع ضعيف في نتيجة الثانوية العامة.

وتم نقل الجثمان الى مستشفى الباجور وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.