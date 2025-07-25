هل تشغيل القرآن عند النوم حرام؟.. انتبه لـ5 حقائق لا تعرفها

لعل ما يطرح السؤال عن هل تشغيل القرآن عند النوم حرام ؟، هو أنه عادة الكثيرين الذين يرون أن القرآن الكريم هو أفضل ما يمكن النوم عليه والتبرك به ، فيما جاء الأمر صريحًا في الكتاب العزيز بقول الله تعالى : ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الآية 204 في سورة الأعراف ، ومن ثم ينبغي معرفة هل تشغيل القرآن عند النوم حرام ؟ ، حيث لا يتم الاستماع إليه من قبل ذلك النائم .

هل تشغيل القرآن عند النوم حرام

قال الشيخ محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يوجد أي مشكلة شرعية في الاستماع إلى القرآن الكريم أثناء النوم، بل إن هذا يعدّ من القربات التي ينال المسلم عليها أجرًا عظيمًا.

وأوضح " الطحان" في إجابته عن سؤال : هل تشغيل القرآن عند النوم حرام حيث أحرص على الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم بشكل مستمر، بما في ذلك أثناء النوم ؟ ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسمع القرآن من الصحابة.

وأشار إلى أنه قد ورد في الحديث الشريف أنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأحد الصحابة: 'أحب أن أسمعه من غيري'، منوهًا بأنها تستحق الثواب على الاستماع الدائم للقرآن الكريم.

ولفت إلى أن الاستماع إلى القرآن الكريم له أجر عظيم، خاصة إذا كان الإنسان يحرص على سماعه بانتظام.

حكم تشغيل القرآن أثناء النوم

وأفاد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حكم تشغيل القرآن الكريم أثناء النوم ، بأن تشغيل إذاعة القرآن الكريم حتى أثناء النوم أمر إيجابي جدا، حيث هناك إدراكات عند الإنسان (لا واعية) فعندما يستيقظ يجد نفسه يردد الآية الكريمة».

ونوه بأن المسلم الذي ينصت لإذاعة القرآن الكريم يحصل على البركة، لافتًا أن إذاعة القرآن الكريم من الأمور التي نفتخر بها».

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن تشغيل القرآن الكريم أثناء النوم ليس حرامًا شرعًا، مضيفًا أن الحرام يكون بتعمد الإنسان اللهو أو عدم الاستماع إليه أثناء تشغيله.

ونبه الدكتور مجدي عاشور ، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن تشغيل القرآن أثناء النوم جائز وخصوصًا إن كان الإنسان يشعر بالطمأنينة والراحة بسماعه قبل نومه.

واستطرد : «القرآن لا يسمعه الإنسان فقط، لكن هناك مخلوقات غيره تذكر الله وتحب كلامه كما قال تعالى: «وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ».