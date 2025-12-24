خبير لوائح: تجميد اتحاد السباحة «وارد» لحين الفصل في قضية وفاة الطفل يوسف |فيديو

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أنه بعد قرار النيابة العامة بتقديم المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك للمحاكمة الجنائية العاجلة، من المتوقع أن يتم إصدار قرار من وزارة الشباب والرياضة بتجميد عمل اتحاد السباحة، بعد اتهامهم، لضمان سير التحقيقات.

وقال طلال عبد اللطيف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة سير الأعمال لحين أن تفصل المحكمة وتصدر القرار اللازم في القضية.

وإلحاقًا ببيانها السابق بشأن الواقعة، أمرت النيابة العامة بتقديم كلٍّ من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم خطأً في وفاة المجني عليه الطفل/ يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.