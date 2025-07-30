لن تصدّق.. 3 استخدامات مفيدة لـ تِفل القهوة

كثيرون لا يعرفون استخدامات تفل القهوة له استخدامات عديدة، إذ يمكن استخدامه للتخلص من الروائح الكريهة أو بديلا لمسحوق التنظيف، فضلًا عن إمكانية استخدامه سمادًا طبيعيًا للتربة.

استخدامات تفل القهوة

التخلص من الروائح الكريهة

الاتحاد الألماني للبيئة وحماية الطبيعة أفاد بأنه يمكن استخدام تِفل القهوة للتخلص من الروائح الكريهة، فإذا انبعثت رائحة كريهة في الثلاجة، يمكن وضع تِفل القهوة الجاف في وعاء مفتوح داخل الثلاجة، إذ يقضي تِفل القهوة على الروائح الكريهة.

يمكن أيضًا الاستفادة من هذا التأثير للتخلص من رائحة البصل أو الثوم بعد التقطيع؛ حيث ينبغي لهذا الغرض تدليك اليدين الرطبتين بتِفل القهوة، ثم شطفهما جيدًا.

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بديل مسحوق التنظيف

يمكن أيضًا استخدام تِفل القهوة كبديل لمسحوق التنظيف؛ ولهذا الغرض يتم صبّ تِفل القهوة على إسفنجة رطبة واستخدامها لمسح أسطح المواقد أو شبكات الشوايات أو الصنابير، بحسب دي بي إيه.

مع ذلك، لا يجوز فرك أسطح الطهي الخزفية أو الزجاجية بتفل القهوة، تجنبًا لحدوث خدوش.

سماد طبيعي

كما يمكن استخدام تِفل القهوة أيضًا سمادًا طبيعيًا للتربة؛ إذ يحتوي تفل القهوة على مغذيات نباتية مثل النيتروجين والفوسفور والكبريت والبوتاسيوم، وذلك وفقا للاتحاد الألماني لحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي.

ويعد تِفل القهوة مناسبًا على نحو خاص لتسميد شجيرات التوت، التي تنمو في تربة الدبال الحمضية، كما يمكن تسميد نباتات الطماطم والخيار والكوسة بـ تفل القهوة.

فوائد القهوة

تعزّز الطاقة

تخفض خطر الإصابة بمرض السكري

تدعم صحة الدماغ

إدارة الوزن

تخفف الاكتئاب

تحمي الكبد

تدعم صحة القلب

تزيد متوسط العمر المتوقع

تزيد اللياقة البدنية

القهوة مشروب محبوب معروف بقدرته على تحسين التركيز وزيادة مستويات الطاقة، ويعتمد كثير من الناس على كوب القهوة اليومي فور استيقاظهم لبدء يومهم بنشاط وحيوية.

بالإضافة إلى آثارها المنشطة، ارتبطت القهوة بقائمة طويلة من الفوائد الصحية المحتملة، مما يمنحكِ دافعًا أكبر لتحضيرها.