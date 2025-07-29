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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد القهوة

فوائد القهوة
فوائد القهوة
رنا عصمت

القهوة مصدر غني بـمضادات الاكسدة، وتشير دراسات إلى ارتباطها بطول العمر وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، والزهايمر، وباركنسون، وغيرها من الأمراض.

وللاستفادة القصوى منها: التزم بـ 3 إلى 4 أكواب يوميًا فقط لأن الإفراط في تناول الكافيين قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل الأرق وخفقان القلب، وتجنب الإضافات عالية السعرات كالكريمة والسكر.

في يومها العالمي.. من أول من تناول القهوة في التاريخ؟

الفوائد الصحية لتناول القهوة..

 

1- تعزيز التركيز والانتباه:

- الكافيين في القهوة ينشّط الجهاز العصبي ويزيد من اليقظة والتركيز.

- يساعد على تقليل الشعور بالتعب والإرهاق الذهني.

2- تحسين المزاج ومحاربة الاكتئاب:

- القهوة تحفز إنتاج “الدوبامين” و”السيروتونين”، وهما من هرمونات السعادة.

- بعض الدراسات ربطت بين شرب القهوة وانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب.

3- غنية بمضادات الأكسدة:

- تحتوي على مركبات مثل “الكلوروجينيك أسيد” التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من تلف الخلايا.

4- تحسين الأداء البدني:

- الكافيين يزيد من إفراز الأدرينالين، مما يساعد في تحسين قدرة الجسم على بذل مجهود بدني.

- مفيدة قبل التمارين الرياضية (Pre-workout طبيعي).

5- تقليل خطر بعض الأمراض المزمنة:

- مرض السكري من النوع 2: شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة به.

- الزهايمر وباركنسون: أظهرت دراسات أن القهوة قد تقلل من احتمالية الإصابة بهذه الأمراض العصبية.

6- حماية الكبد:

- القهوة تقلل من خطر الإصابة بتليف الكبد وسرطان الكبد.

- مفيدة للمرضى المصابين بالكبد الدهني غير الكحولي.

7- تحسين صحة القلب (باعتدال):

- شرب كوب إلى 3 أكواب يومياً قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

8- المساعدة في فقدان الوزن:

- الكافيين يعزز من معدل الأيض (التمثيل الغذائي).

- يزيد من حرق الدهون في الجسم خاصة خلال النشاط البدني.

ولكن يجب الحذر من..

- الإفراط في شرب القهوة (أكثر من 4-5 أكواب يومياً) ممكن يسبب:

1 أرق وقلق.

2 زيادة ضربات القلب.

 3 اضطرابات في المعدة.

4 ارتفاع ضغط الدم


 

تحميك من أمراض خطيرةتعرف على فوائد القهوة فوائد القهوة القهوة

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تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد القهوة

فوائد القهوة
فوائد القهوة
فوائد القهوة

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