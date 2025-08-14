قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
بالصور

بديل القهوة .. شيف تقدم مشروبات رخيصة بنفس نكهة وشكل البن لأهل غزة

اسماء محمد

تعد القهوة من أكثر المشروبات شعبية فى العالم وعدد كبير من الأشخاص لايستطيعون استكمال يومهم بدون تناولها.

قدمت الشيف ياسمين نصير طريقة عمل بديل القهوة لأهل غزة كنوع من المساعدة فى ظل الحصار ونقص معظم أشكال وأنواع الغذاء.

نشرت الشيف ياسمين نصير عبر السوشيال ميديا وصفات متعددة من مكونات بسيطة كنوع من الدعم لأهل غزة فى معانتهم خلال المجاعة والحرب.

كيفية عمل بديل القهوة فى غزة 


وقامت الشيف ياسمين نصير بصناعة القهوة بمكونات بسيطة جدا هى الحمص ونواة التمر.

حضرت الشيف ياسمن نصير القهوة لأهل الغزة بمذاق شبيه جدا ونكهة مقاربة من خلال تحميص الحمص أو نوى التمر على طاسة على النار.

وأكدت أن هناك دولا عديدة استخدمت مشروب نواة التمر كبديل للقهوة خلال الحرب من بينها تركيا وأن هذه الدول مازالت تستخدم هذا المشروب حتى الان بسبب ارتباطهم به أو اشتهائهم لمذاقه.

الشيف ياسمين نصير قهوة الحمص


طريقة عمل القهوة من الحمص

 

احضر حمص مجفف وضعه فى طاسة على نار هادئة أو ارفع الطاسة مسافة كافية عن النار.

حمص الحمص فى الطاسة وقلبه عدة مرات حتى يتيغير لونه للبني ثم اطحنه جيدا في الهون أو بالحجر أو الذهاب به لأى محل تجاري به مطحنة.

اطحن الحمص جيدا حتى يصبح ناعم ثم احفظه فى برطمان محكم الغلق واصنع كوبا من القهوة باستخدام هذا المسحوق بنفس الخطوات العادية وستكن النكهة والشكل قريبة من القهوة التقليدية وإن كانت خالية من الكافيين.


طريقة عمل القهوة من نوى التمر


احضر مجموعة من نوى التمر واغسله وجففه جيدا ثم ضعه فى طاسة على نار هادئة أو ارفع الطاسة مسافة كافية عن النار واستمر فى التقليب حتى يتم تحميصه من جميع الاتجاهات  ولكن احذر من الاحتراق.

اطحن نواة التمر جيدا بالحجر أو فى الهون أو شئ ثقيل أو الذهاب به لأى محل تجاري به مطحنة .

اطحن نوى التمر جيدا حتى يصبح ناعم ثم احفظه فى برطمان محكم الغلق واصنع كوبا من القهوة بنفس الخطوات العادية.

 وتباع قهوة نوى التمر فى عدد كبير من الدول والماركات العالمية كما أن نكهتها ومذاقها وشكلها قريب من القهوة التقليدية.

