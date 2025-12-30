قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان يشيد بجهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على عقد لقاء مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى على هامش حضوره للمعرض المحلى للعلوم والهندسة ( إيسف 2026 ) ، والذى أقيم بفرع الأكاديمية .

وأثناء اللقاء الذى حضره الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، والدكتور الفيصل عبد الحميد نائب مدير الفرع للشئون التنفيذية ، وعمداء الكليات .

تم التأكيد على أوجه التعاون بين المحافظة والأكاديمية والعمل على تقديم مختلف الإمكانيات العلمية والبحثية وتسخيرها فى المشروعات الجارية كإستشارى هندسى ولوجستى وعلمى فى قطاعات العمل العامة المتنوعة ، وخاصة مشروعات وأعمال التطوير والتجميل والمحاور المختلفة ، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية .

جهود متنوعة

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بجهود فرع الأكاديمية فى جميع النواحى ، وآخرها مشروع ممشى وكورنيش أبو هور بمركز نصر النوبة ، والذى قامت الأكاديمية بإعداد التصميمات الخاصة به ، وهو الذى توازى معه تنفيذ أعمال التطوير أمام الأكاديمية والمدرسة الفندقية ، ودعم ذلك بالهوية البصرية للمحافظة ، وأيضاميدان الشرطة العسكرية ، وعدد من الميادين الأخرى ، وسيتم وضع تصميمات هندسية وفنية تتناسب مع الأعمال الجارية ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السادات.

وأكد المحافظ على أننا تعمل للإسراع بإنهاء عدد من المشروعات الجارية لتطوير وتوسعة مورنيش النيل وطريق السماد وكيما وغيرها من المشروعات الأخرى مما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى ، وأشار إسماعيل كمال بأن هذا يتكامل مع التعاون المماثل مع جامعة أسوان للإستعانة بطلاب كلية التربية النوعية فى تنفيذ جداريات ولوحات فنية على جدران العمارات السكنية وخزانات المياه والحوائط المبانى الحكومية وغيرها .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

