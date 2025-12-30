جامعة المنصورة تستقبل رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بمكتبه ، الدكتور محمد عطية، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمشرف العام على أعمال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار؛ وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، وبحث آليات تطوير برنامج محو الأمية بالجامعة، ودعم استدامة الإنجازات التي حققتها جامعة المنصورة في هذا الملف القومي.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب وفد الهيئة العامة لتعليم الكبار.

و رحَّب الدكتور شريف خاطر بوفد الهيئة المرافق له، مُشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة العامة لتعليم الكبار في قيادة المشروع القومي لمحو الأمية على مستوى الجمهورية، وما حققته من نتائج ملموسة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يُمثِّل ركيزة أساسية في دعم دور الجامعات في خدمة قضايا المجتمع.

واعرب عطية عن سعادته بتواجده في جامعة المنصورة، مُشيدًا بمكانتها الأكاديمية ودورها الوطني في خدمة المجتمع، ومؤكدًا اعتزازه بالتعاون القائم مع الجامعة، وأن جامعة المنصورة تمثل أحد النماذج الوطنية الرائدة في تفعيل دور الجامعات في المشروع القومي لمحو الأمية، وأن التجربة التي تقدمها تستحق التعميم والبناء عليها في مختلف المحافظات.

وأوضح رئيس الهيئة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من العمل الكمي إلى التركيز على الأثر التنموي طويل المدى لبرامج محو الأمية، من خلال التكامل مع مبادرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي؛ بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين، وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.

وأكَّد رئيس الجامعة خلال اللقاء أن جامعة المنصورة تولي ملف محو الأمية أولوية قصوى في إطار مسؤوليتها المجتمعية ودورها الوطني في دعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى تصدُّر جامعة المنصورة الجامعات المصرية في مجال محو الأمية خلال ست دورات متتالية، وفقًا لتقارير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالهيئة العامة لتعليم الكبار، وهو ما يعكس منظومة عمل مؤسسية متكاملة تعتمد على الشراكة الفاعلة مع الهيئة، وتكامل الأدوار بين قطاعات الجامعة المختلفة.

وأضاف أن هذا التميز يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة الخالية من الأمية، لافتًا إلى أن حصول الجامعة على جائزة اليونسكو الدولية لمحو الأمية «كونفوشيوس» يُعد اعترافًا دوليًّا رفيع المستوى بجودة التجربة المصرية التي تقدمها الجامعة، وريادتها في تحقيق الاستدامة وجودة الحياة في المجتمعات الريفية.