الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى التأمين الصحي بسندوب

جولة لمحافظ الدقهلية
جولة لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مستشفى التأمين الصحي بسندوب، وذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية، والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد رياض، مدير عام التأمين الصحي بالدقهلية، والدكتورة وفاء إسماعيل، مديرة المستشفى.

وتفقد محافظ الدقهلية خلال جولته أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على سير العمل، مُشيدًا بحسن أداء الفريق الطبي وهيئة التمريض، وحُسن استقبال المرضى والمترددين.

وأكد أن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية في تقديم خدمة صحية متميزة تليق بالمواطن، كما التقى بعدد من المترددين على المستشفى واستمع إليهم، مؤكدًا سعيه الدائم لتلبية احتياجاتهم الصحية.

وشدد  "مرزوق" على ضرورة الالتزام الكامل باستمرار توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وعدم السماح بوجود أي نواقص، مع سرعة تلبية احتياجات المرضى وتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لهم على الوجه الأمثل، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما اطمأن المحافظ على سير أعمال التطوير الجاري تنفيذها في المرحلة الأولى للمستشفى، مُؤكدًا أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وإتمام الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، وهذا من شأنه الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية وتحسين بيئة العمل للأطقم الطبية وتوفير الراحة للمرضى، مشيرا أنه سيتم افتتاحها خلال يناير المقبل.

وأكد المحافظ، أنه لن يتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم اللازم لتطويرها، والتأكد من تقديم خدمات صحية متميزة تليق بأبناء الدقهلية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

