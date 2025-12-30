قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 4 فلسطينيين إثر اعتداء مستوطنين عليهم جنوب شرق بيت لحم
مصر في الصدارة.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025
هل يجوز حساب وقت إخراج الزكاة بالتقويم الميلادي؟.. الأزهر يجيب
الذهب يسترد جزءا من خسائره.. وهذه قيمة عيار 21 الآن
ترحيل رمضان صبحي إلى السجن بعد الحكم عليه بالحبس سنة في قضية التزوير
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة
بريطانيا توافق على التعاون مع تركيا وغرب ليبيا لتحليل الصندوق الأسود لطائرة وفد رئاسة الأركان
الشاذلي: وزارة الرياضة تدرس سفر الجماهير لمؤازرة منتخب مصر من دور الـ 16
ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي
دعاء نهاية العام واستقبال السنة الجديدة 2026.. أفضل 210 أدعية شاملة للخيرات
قناة أمريكية تكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول في يناير
وزارة الرياضة: سنتقدم بملف لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2028
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مصر في الصدارة.. تعرف على المتأهلين لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

كأس أمم أفريقيا

أحمد أيمن

بدأت ملامح دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2025 تتضح بعد نهاية مباريات دور المجموعات للمجموعتين الأولى والثانية، حيث تأهل حتى الآن 14 منتخبًا إلى الدور القادم من البطولة المقامة حاليًا في المغرب. 

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا مقسمة على 6 مجموعات.

المتأهلون لربع نهائي أمم إفريقيا 

من أبرز المنتخبات التي ضمنت تأهلها بشكل رسمي المغرب، مالي، مصر، وجنوب إفريقيا. 

ويتصدر المنتخب المغربي المضيف المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد أن أنهى منافسات المجموعة بتحقيق نتائج جيدة أهلته للصعود كمتصدر. 

في المركز الثاني وحامل بطاقة التأهل ذاتها، جاء منتخب مالي برصيد 3 نقاط، بينما ودّع زامبيا وجزر القمر البطولة بعد أن جمع كل منهما نقطتين فقط ولم يستطيعا حجز مقعد في الأدوار الإقصائية. 

من جانبه، حقق منتخب مصر تأهله إلى دور الـ16 منذ الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، بعدما حقق الفوز الثمين على حساب جنوب إفريقيا بهدف وحيد سجل خلال الشوط الأول، ليكون أول منتخب يضمن تأهله رسميًا، حيث يتصدر «الفراعنة» مجموعتهم بلا هزيمة. 

في ذات السياق، نجح منتخب نيجيريا في اقتناص بطاقة التأهل بعد فوزه الصعب والمثير على منتخب تونس بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت ندية كبيرة وأداء قويا من الفريق النيجيري الذي سيكمل مشواره في البطولة في دور خروج المغلوب. 

علاوة على ذلك، تأهلت منتخبات أخرى للدور القادم من البطولة مثل السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، الجزائر، بوركينا فاسو، السودان، كوت ديفوار، الكاميرون، وموزمبيق، ما يزيد من تنافسية الأدوار الإقصائية. 

من المتوقع أن تُحسم بطاقتا التأهل المتبقيتان بعد استكمال باقي مباريات دور المجموعات في المجموعات الأخرى، حيث لا يزال هناك فرص لعدد من المنتخبات لتحقيق الصعود بحسب نتائجها وترتيبها في المجموعات. 

مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر، العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والمنافسة، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مواجهة تنزانيا أمام تونس، ومباراة منتخب السنغال أمام نظيره بنين، وفيما يلي مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية اليوم والقنوات الناقلة:

أوغندا ضد نيجيريا - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2

تنزانيا ضد تونس - 6:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

بنين ضد السنغال - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1

بوتسوانا ضد الكونغو الديمقراطية - 9:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 2.

