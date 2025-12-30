قائمة منتخب مصر لكرة اليد لمعسكر إسبانيا استعدادا لبطولة أمم إفريقيا برواندا

أعلن الإسباني خافيير باسكوال المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني لكرة اليد، قائمة اللاعبين المشاركين بمعسكر إسبانيا فى الفترة من 1 حتى 7 يناير المقبل استعدادا لبطولة أمم أفريقيا في رواندا، وذلك بعد إجراء الكشف الطبى الشامل للاعبين.

ضمت قائمة اللاعبين كلا من:

محمد على ومحمد عصام الطيار وعبد الرحمن حميد ويحيى خالد ومهاب عبد الحق ومحسن رمضان وأحمد هشام سيسا ومحمد مؤمن صفا وأكرم يسرى ومحمد عماد أوكا وعلى زين وأحمد هشام دودو ونبيل شريف وهشام صالح وإبراهيم المصرى وأحمد عادل وياسر سيف ومحمود عبد العزيز جدو ويحيى الدرع وسيف الدرع.