قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة تستدعي مسئولا بـ المحميات ..وتمنحه مهلة لتصحيح الأوضاع لهذا السبب
أسعار العملات العربية اليوم السبت وفقا لآخر تحديث
الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟
سموحة يتقدم على طلائع الجيش بهدف نظيف بالشوط الأول في الدوري
الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟
الأهلي يشكو جماهير الزمالك بسبب زيزو
عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومتنا يقودها آكلون للموت يفرضون علينا حربا أبدية
أول تعليق من الأهلي على قرعة دوري أبطال أفريقيا
خبير تغذية: الثوم والشاي والخضروات الورقية من أبرز مضادات الالتهابات
تهديد لأمن المنطقة.. إيران تعلن رفضها لـ ممر القوقاز المدعوم من ترامب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل فنجان القهوة الصباحي يرفع الكوليسترول؟.. دراسة تكشف الحقيقة

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
آية التيجي

كشفت دراسات طبية حديثة عن وجود علاقة محتملة بين استهلاك بعض أنواع القهوة وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو ما قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

وأفادت الدراسة ، أن القهوة غير المفلترة، مثل: القهوة الفرنسية والتركية والإسبريسو، تحتوي على مركبات طبيعية تُعرف باسم "الديتيربينز" قد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

أما عن القهوة المفلترة باستخدام ورق الترشيح تقلل من هذه المركبات، ما يجعلها خياراً أكثر أماناً لمرضى الكوليسترول.

وأفاد الباحثون أن التصفية الورقية تنقذ قلبك؛ حيث أن القهوة المحضّرة بفلتر ورقي (مثل القهوة بالتنقيط) تقلل هذه المركبات الضارة بأكثر من 80٪، وتُعَدّ خيارًا أفضل للقلب والأوعية .

وتلعب الكمية اليومية المستهلكة  دوراً مهماً، إذ أن شرب أكثر من 3-4 أكواب من القهوة غير المفلترة قد يرفع مستوى الكوليسترول بشكل ملحوظ.

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

وأوضح الباحثون، أن التأثير يختلف من شخص لآخر حسب العوامل الوراثية والحالة الصحية العامة.

وبينت دراسة سويدية بينت أن أجهزة القهوة في المكاتب تفتقر لتصفية فعّالة، ما يرفع مخاطر الكوليسترول. استبدال 3 أكواب منها يوميًا بالقهوة المفلترة خفّض LDL بنسبة ملحوظة، وانخفض خطر أمراض القلب بنسبة 13% على مدى 5 سنوات .

وأظهرت تجربة سويدية، أن استهلاك حوالي 4 أكواب يوميًا من القهوة المفلترة رفع الكوليسترول الكلي بنسبة 0.15–0.25 mmol/L في غضون أسابيع .

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

ورغم هذه التحذيرات، أشارت مراجعات طبية إلى أن شرب ثلاث إلى أربع فناجين يوميًا قد يقلل من معدل الوفاة ومخاطر أمراض القلب والسكر وبعض السرطانات .

وينصح الخبراء بموازنة استهلاك القهوة مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة للحفاظ على صحة القلب.
المصادر:

Harvard T.H. Chan School of Public Health ـ American Heart Association ـ European Journal of Preventive Cardiology

القهوة الكوليسترول صحة القلب الأوعية الدموية مستويات الكوليسترول الضار القهوة غير المفلترة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025

ترشيحاتنا

مروة ناجي

مروة ناجي في ضيافة عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس .. الأحد

لبنان

خبير عسكري: التخزين الخاطئ أو التفخيخ وراء حادث جنوب لبنان

حزب الله

باحث: نزع سلاح حزب الله خطوة نحو استقرار لبنان رغم حادثة الجنوب

بالصور

بعد وصوله سن المعاش.. من هو محمد نصر أبرز مخرجي كرة القدم في مصر

المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين
المخرج محمد نصر الدين

هل فنجان القهوة الصباحي يرفع الكوليسترول؟.. دراسة تكشف الحقيقة

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟
هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

تأثير الإدمان النفسي والجسدي والإجتماعي على المدمن.. خبير يوضح

مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره
مخاطر الإدمان على الشخص المدمن وتأثيره

أخبار السيارات| انهيار مبيعات تسلا في أوروبا.. وماسك متهم الاحتيال المالي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

ذكريات رشوان توفيق ووالدته

رشوان توفيق: أنا ابن دعاء أمي وحياتي كلها رضا وذكريات لا تنسى

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد