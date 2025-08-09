هل فنجان القهوة الصباحي يرفع الكوليسترول؟.. دراسة تكشف الحقيقة

كشفت دراسات طبية حديثة عن وجود علاقة محتملة بين استهلاك بعض أنواع القهوة وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وهو ما قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

وأفادت الدراسة ، أن القهوة غير المفلترة، مثل: القهوة الفرنسية والتركية والإسبريسو، تحتوي على مركبات طبيعية تُعرف باسم "الديتيربينز" قد تزيد من مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

أما عن القهوة المفلترة باستخدام ورق الترشيح تقلل من هذه المركبات، ما يجعلها خياراً أكثر أماناً لمرضى الكوليسترول.

وأفاد الباحثون أن التصفية الورقية تنقذ قلبك؛ حيث أن القهوة المحضّرة بفلتر ورقي (مثل القهوة بالتنقيط) تقلل هذه المركبات الضارة بأكثر من 80٪، وتُعَدّ خيارًا أفضل للقلب والأوعية .

وتلعب الكمية اليومية المستهلكة دوراً مهماً، إذ أن شرب أكثر من 3-4 أكواب من القهوة غير المفلترة قد يرفع مستوى الكوليسترول بشكل ملحوظ.

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

وأوضح الباحثون، أن التأثير يختلف من شخص لآخر حسب العوامل الوراثية والحالة الصحية العامة.

وبينت دراسة سويدية بينت أن أجهزة القهوة في المكاتب تفتقر لتصفية فعّالة، ما يرفع مخاطر الكوليسترول. استبدال 3 أكواب منها يوميًا بالقهوة المفلترة خفّض LDL بنسبة ملحوظة، وانخفض خطر أمراض القلب بنسبة 13% على مدى 5 سنوات .

وأظهرت تجربة سويدية، أن استهلاك حوالي 4 أكواب يوميًا من القهوة المفلترة رفع الكوليسترول الكلي بنسبة 0.15–0.25 mmol/L في غضون أسابيع .

هل ترفع القهوة من مستويات الكوليسترول الضار؟

ورغم هذه التحذيرات، أشارت مراجعات طبية إلى أن شرب ثلاث إلى أربع فناجين يوميًا قد يقلل من معدل الوفاة ومخاطر أمراض القلب والسكر وبعض السرطانات .

وينصح الخبراء بموازنة استهلاك القهوة مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة للحفاظ على صحة القلب.

المصادر:

Harvard T.H. Chan School of Public Health ـ American Heart Association ـ European Journal of Preventive Cardiology