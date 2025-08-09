قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هل التبول الليلي المتكرر علامة على سرطان البروستاتا؟.. مفاجأة

هاجر هانئ

يمكن أن يكون التبول المتكرر، خاصة في الليل، مؤشرا على سرطان البروستاتا لدى الرجال، يعطل البول الليلي النوم والحياة اليومية لأنه يعرقل مجرى البول أو يؤثر على وظيفة المثانة، يوصي الأطباء بالفحص المبكر حتى يمكن توفير العلاج في الوقت المناسب. تشمل بعض الأعراض الأخرى لسرطان البروستاتا التبول المؤلم والدم في البول أو السائل المنوي.

سرطان البروستاتا شائع للغاية بين الرجال اليوم، ويمكن أن تكون بعض الأعراض شائعة للغاية، والتي قد تخطئها في أمراض أخرى. وفقا للأطباء، يمكن أن يكون التبول المتكرر بين الرجال، خاصة عندما تضطر إلى الاستيقاظ في الليل للتبول، أحد الأعراض التي تحتاج إلى تحقيق مفصل.

يقول الخبراء إن العديد من الرجال في جميع أنحاء العالم اليوم يتم تشخيص إصابتهم بسرطان البروستاتا القاتل حتى قبل أن يبدأوا في ظهور الأعراض من خلال فحوصات المستقيم الرقمية المتاحة بسهولة، وبالتالي من المهم أن تكون على دراية بالعلامات المحتملة للمرض المنهك، يقول الأطباء إن هذا من المهم أيضا معرفة الرجال الذين لم يخضعوا للفحص أو هم صغار السن ولم يتم فحصهم بعد.

هل التبول الليلي علامة على سرطان البروستاتا؟

يمكن أن يكون التبول الليلي، أو التبول الليلي المتكرر، أحد أعراض سرطان البروستاتا، خاصة عندما يكون مصحوبا بمشاكل بولية أخرى مثل تيار ضعيف أو التبول المؤلم.

يقول الأطباء إنه على الرغم من أن التبول الليلي شائع لدى كبار السن من الرجال ويمكن أن ينبع من أسباب مختلفة، فمن المهم استشارة الطبيب إذا واجهت تغييرات كبيرة في أنماط التبول، والتي تشمل في كثير من الأحيان الاستيقاظ للتبول، خاصة إذا تم دمجها مع أعراض بولية أخرى، تقول الإحصاءات أن التبول الليلي هو حالة شائعة تؤثر على أكثر من 50 في المائة من البالغين بعد سن الخمسين، إنه أكثر شيوعا عند الرجال ويؤثر على ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة ذكور فوق سن الثلاثين.

أطعمة عليك تجنبها بعد الخمسين للوقاية من أورام البروستاتا

لماذا يجب على الرجال عدم تجاهل التبول الليلي؟

على الرغم من وجود أسباب أخرى لحدوث التبول الليلي، يقول الأطباء إنه من المهم للرجال أن يأخذوا هذه العلامة على محمل الجد ويتشاوروا مع طبيبهم، تجاهله يمكن أن يسبب:


تأخر التشخيص

يمكن أن يؤدي عدم أخذها على محمل الجد إلى تأخر تشخيص سرطان البروستاتا، مما قد يؤثر على نتائج العلاج.

انخفاض جودة الحياة

يؤثر التبول الليلي بشكل كبير على نوعية الحياة، مما يسبب اضطرابات النوم والتعب وانخفاض الإنتاجية.

ما هو سرطان البروستاتا؟

يتطور سرطان البروستاتا في البروستاتا - وهي غدة صغيرة على شكل الجوز تقع أسفل المثانة وأمام المستقيم عند الرجال، يقول الأطباء إن هذه الغدة الصغيرة تفرز السوائل التي تمتزج مع السائل المنوي، مما يحافظ على صحة الحيوانات المنوية للحمل والحمل.

سرطان البروستاتا هو مرض خطير جدا ولكنه شائع. وفقا للبيانات، كل 100 ذكر، سيصاب 13 بسرطان البروستاتا في مرحلة ما من حياتهم.


 

علامات وأعراض أخرى لسرطان البروستاتا

بصرف النظر عن الاستيقاظ للتبول في الليل، تشمل بعض الأعراض الأخرى لسرطان البروستاتا ما يلي:

تدفق البول الضعيف الذي يبدأ ثم يتوقف

ألم أو حرق عندما تتبول

فقدان السيطرة على المثانة

فقدان السيطرة على الأمعاء

القذف المؤلم

ضعف الانتصاب

الدم في السائل المنوي أو التبول

ألم في أسفل الظهر أو الورك أو الصدر

فقدان الوزن دون محاولة

أشعر بالإرهاق والتعب طوال الوقت

المصدر: timesnownews

