للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.. انتشار مكثف للمعدات وفرق الطوارئ بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

وانتشرت جميع المعدات والأطقم الفنية، وفق خطة العمل المُعدة مسبقًا؛ لرفع تراكمات وتجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين في كل مدن وقرى المحافظة، بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية، بما يضمن الحد من الآثار السلبية وسرعة إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وشددت المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والمتابعة الدورية لكافة الطرق الرئيسية والفرعية، مع سرعة التدخل ورفع تجمعات المياه أولاً بأول حفاظًا على سلامة المواطنين.

وجرى اتخاذ عدد من الإجراءات لرفع جاهزية التعامل مع الأمطار، أبرزها:

- الانعقاد الدائم لغرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، وربطها بوحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة لتلقي البلاغات والتعامل معها فورًا.

- التأكد من الجاهزية الكاملة لمعدات شفط المياه والسيارات المجهزة للتدخل السريع، ومراجعة معدات الإغاثة والطوارئ للتدخل الفورى

- التنسيق مع شركات المياه والكهرباء والصرف الصحي للتعامل السريع مع أي أعطال محتملة، وإزالة اى معوقات قبل بدء موجة الطقس.

- مراجعة أعمدة وأكشاك ومحولات الكهرباء والتأكد من ثباتها وسلامتها، ومتابعة اللافتات الإعلانية وأعمدة الإنارة ورفع جاهزية فرق الطوارئ بالطرق وشركات المرافق.

- المتابعة اللحظية لكل التقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، والتواصل المستمر مع غرف العمليات المركزية والفرعية.