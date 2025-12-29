قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نتيجة الحصر العددي لانتخابات مجلس النواب بإيتاي البارود وشبراخيت في البحيرة

محافظ البحيرة
ساندي رضا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثامنة، ومقرها مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 100 ألفا و872 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 2058 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 98 ألفا و814 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم إيتاي البارود وشبراخيت على مقعدين، وجاء أعلى مرشحان حسب عدد الأصوات عماد الغنيمي " 55 ألفا و75 صوتًا، يليه أحمد سعيد أبو عمر 50 ألفًا و695 صوتًا، بينما لم يوفق كلا من:- سعيد شتا، "مستقل" وحصل على 48 ألفًا و807 صوتًا، وشمس الدين أنور، وحصل على 43 ألفًا و51 صوتًا.

وأجريت جولة الإعادة خلال يومي 27 و28 ديسمبر بمحافظة البحيرة، في ثلاث دوائر انتخابية شملت: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، الدائرة الثامنة مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.

وبلغ عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا بإجمالي 297 لجنة انتخابية، في استقبال الناخبين بعدد ثلاثة دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، حيث يصل إجمالي الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألف و88 ناخب وناخبة، ويتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد.

البحيرة محافظة البحيرة مجلس النواب ايتاى البارود شبراخيت

