اليوم.. التيك توكر مداهم في القفص بسبب نشر محتوى خادش للحياء
من "حلوان" إلى "العاصمة".. انطلاقة جديدة لجامعة الفنون والعلوم في يوبيلها الذهبي
هل طين الشوارع نجس وينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تايوان تنشر قوات رداً على المناورات الصينية
بتهمة بث محتوى خادش.. استكمال محاكمة التيك توكر لوشا اليوم
كيف تعرف أن الله تقبل منك التوبة؟.. علي جمعة: علامة واحدة ترشدك
للمسافرين والصيادين.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمواج تصل لـ 3.5 أمتار
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
محافظات

العرجاوى وحبيب.. نتيجة الحصر العددي لانتخابات النواب في أبو حمص وإدكو بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثالثة بالبحيرة، ومقرها مركز شرطة أبو حمص، برئاسة المستشار نجيب عبد اللطيف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، رئيس اللجنة العامة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

بلغ عدد الحضور 111 ألفا و499 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 1656 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 109 ألفا و843 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم أبو حمص وادكو على مقعدي فردي، وجاء أعلى المرشحين حسب عدد الأصوات أحمد العرجاوى "مستقل" 63 ألفًا و714 صوتًا يليه محمود رشاد حبيب "حزب النور" 63 ألفا و158 صوتًا، بينما لم يوفق كل من: على أبو نعمة، "مستقل" حيث حصل على 60 ألفا و589 صوتًا، وصالح شيشى، "مستقل"، وحصل على 32 ألفا و232 صوتًا.

حيث قد أوضح المستشار محمد القبانى، رئيس إحدى اللجان الانتخابية بمركز أبو حمص، أن العملية الانتخابية سارت في أجواء من الهدوء والانضباط، دون رصد أي معوقات تؤثر على سير التصويت.

وأكد رئيس اللجنة أن أعمال الفرز تتم وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة، وبمنتهى الشفافية والدقة، وبحضور مندوبي المرشحين، مشيرًا إلى الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.


 وأجريت جولة الإعادة خلال يومي 27 و28 ديسمبر بمحافظة البحيرة، في 3 دوائر انتخابية شملت: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، الدائرة الثامنة مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.

وبلغ عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا بإجمالي 297 لجنة انتخابية، في استقبال الناخبين بعدد ثلاثة دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، حيث يصل إجمالي الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألف و88 ناخب وناخبة، ويتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد.

البحيرة أبو حمص انتخابات مجلس النواب أمن البحيرة

أبرزها الغدة الدرقية.. عوامل خفية وراء تشقق الكعب

إفطار لذيذ.. طريقة تحضير ساندوتش بسطرمة بالجبنة الموزاريلا

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

