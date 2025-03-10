هل التبول المتكرر علامة على هشاشة العظام؟ دراسة صادمة

نجح فريق من العلماء من جامعة جيانغنان الصينية من التمكن من اكتشاف علاقة غير متوقعة كانت بمثابة مفاجئة علمية وهي أن هناك علاقة بين فرط نشاط المثانة وهشاشة العظام والتهاب المفاصل.

دراسة حديثة للعلاقة بين التبول المتكرر و هشاشة العظام

نشرت دراسة حديثة في مجلة Scientific Reports، قام فيها الباحثون باستخدم بيانات المسح الوطني للصحة والتغذية من عام 2005 إلى 2020 لتحليل معلومات 24,436 مشاركًا.

نتائج الدراسة

وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص المصابين بهشاشة العظام هم الأكثر عرضة للإصابة بفرط نشاط المثانة وتكرار التبول، وهي حالة تتسبب في انقباض عضلات المثانة بشكل غير إرادي، حتى عندما تكون المثانة ممتلئة، ومن المعروف عن هذه الانقباضات اللاإرادية أنها تسبب شعور مستمر وملح بالحاجة للتبول بشكل متكرر مما قد تسبب الكثير من الإزعاج للأشخاص، ويحدث هذا الشعور دون أن تكون هناك عدوى مرضية، بل هي مشكلة عصبية نفسية للشخص.

وجد العلماء أن التبول المتكرر يرتبط بدرجة أقل أيضًا بحالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، بصرف النظر عن هشاشة العظام ، والتهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب مناعي ذاتي يصيب المفاصل، وكذلك التهاب المفاصل الصدفي، ويتسبب فى حدوثة المرض الجلدي الصدفي.

وأشار العلماء إلى أن التفاعل المشترك بين هذين المرضين من التبول المتكرر وهشاشة العظام، قد يكون ناتج عن التهابات في الجسم، تعزز مثل هذه الأمراض.

دراسة حديثة للعلاقة بين التبول المتكرر و هشاشة العظام

نصيحة الباحثون

لذلك نصح الباحثون بعد ثبوت هذه النتائج للدراسة، الأطباء المتخصصين في المسالك البولية بأهمية فحص صحة الجهاز العضلي الهيكلي بشكل إضافي للمرضي الذين يتشكون من مشاكل في المثانة، وذلك للحد من تطور الأمراض المصاحبة لها .