ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن

استقبل ميناء العريش البحري بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، سفينة مساعدات إماراتية لصالح قطاع غزة، قادمة من ميناء خليفة "كيزاد" في أبوظبي.

وصرح مصدر مسئول بالميناء، بأن السفينة تحمل على متنها 7 آلاف و200 طن من الوجبات الغذائية (10 ملايين وجبة)، دعماً لسكان قطاع غزة، بالتعاون مع مبادرة الفارس الشهم.

وأضاف المصدر أن السفينة تحمل اسم "سفينة محمد بن راشد الإنسانية"، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة التي تقوم بها الإمارات لدعم سكان قطاع غزة، مشيرا إلى قيام الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، بتفريغ محتويات السفينة، تمهيداً لنقلها على شاحنات لإدخالها إلى قطاع غزة.