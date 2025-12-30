قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يقلد الزعيم عادل إمام خلال وصلة دعابة مع الصحفيين

ترامب
ترامب
محمد على


 


في وصلة من الدعابة، مازح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الصحفيين، خلال استقباله بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، أمس الإثنين.

استرجع البعض في طريقة ترامب، طريق الزعيم عادل إمام فى مسرحية الواد سيد الشغال، حينما دعا 2 من الموظفين العموميين لتناول الغداء وحينما أبديا موافقة، صدمهما  بأن ذلك يعد رشوة.

أجاب الرئيس الأمريكي على الصحفيين، لكنه عبر بنبرة ساخرة من أن يعتبروه رشوة، مستهزئا بقيمتها.

https://x.com/AlHadath/status/2005762671983968503

ولدى استقباله بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، خاطب ترامب الصحفيين بنبرة ساخرة: "يمكنكم الصعود لتناول الغداء، إذا أردتِم يمكنكِ. هل ترغبون فى ذلك أم لا؟".


وتابع بشكل ساخر : “هل تريدون ذلك؟ لأن بعضكم يعتقد أن الأمر فظيع على أنها رشوة.. رشوة قيمتها 25 دولارًا، لا أعرف إذا ترغبون يمكنكِم الذهاب، وإذا لم ترغبوا، يمكنكِم الوقوف فى الممر والتعرض لحرارة الشمس".

https://x.com/AlHadath/status/2005762671983968503

وطلب الرئيس الأمريكى، من مساعدته، مارجو مارتن، اصطحابهم، قائلا: “مارجو تقوم بعمل رائع. إنها نجمة. إنها لطيفة جدًا، هذا هو عيبها الوحيد، إنها لطيفة جدًا معكِم، وأنتم لستم لطيفين معنا. لكن لا بأس يا مارجو، اصطحبيهم لتناول غداء شهي، وسنراكم لاحقًا”.

مارجو رشوة الدعابة الرئيس الأمريكى ترامب الصحفيين نتنياهو الزعيم عادل إمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء التقييمات|المدارس تعلن إستمرار الدراسة لأولى و2 ابتدائي حتى 14 يناير

علما السعودية والإمارات

السعودية تحذر: أمن المملكة خط أحمر ومهلة 24 ساعة للإمارات للخروج من اليمن

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

بـ8 جنيهات.. خطوات الحصول على معاش شهري للسيدات غير العاملات

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

انخفاض سعر الذهب اليوم

هبوط الذهب اليوم.. سعر الجرام عيار 21 يحسر 200 جنيه دفعة واحدة

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

فرح كروان مشاكل

سيبوني فى حالى.. حقيقة القبض على كروان مشاكل بعد أزمة فرحه

ترشيحاتنا

روسيا

روسيا تعلن إدراج منظمة ألمانية ضمن قائمة الجهات الأجنبية غير المرغوب فيها

الإمارات

الإمارات ترفض بشدة الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية

ترامب

ترامب يقلد الزعيم عادل إمام خلال وصلة دعابة مع الصحفيين

بالصور

طريقة عمل سلطة اليوسفى والخضار

سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار
سلطة شتوية..طريقة عمل سلطة اليوسفى و الخضار

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك بالأيام المزدحمة

أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة
أكلات في 10 دقائق.. وصفات سريعة تنقذك في الأيام المزدحمة

بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد.. حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الإشغالات بالشرقية

كنيسة
كنيسة
كنيسة

3 أنواع من السلطات لـ دايت صحى

3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى
3 انواع من السلطات لـ دايت صحى

فيديو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تراجع 195 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم

متحف تل بسطا

حصاد 2025.. متحف تل بسطا ينظم 25 ندوة وورشة عمل دعماض للحضارة المصرية

صورة من اللقاء المشترك

وزيرا الدفاع والداخلية: الجيش والشرطة جاهزون لردع كل من يعبث بأمن الوطن واستقراره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد