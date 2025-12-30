ترامب يقلد الزعيم عادل إمام خلال وصلة دعابة مع الصحفيين







في وصلة من الدعابة، مازح الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الصحفيين، خلال استقباله بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، أمس الإثنين.

استرجع البعض في طريقة ترامب، طريق الزعيم عادل إمام فى مسرحية الواد سيد الشغال، حينما دعا 2 من الموظفين العموميين لتناول الغداء وحينما أبديا موافقة، صدمهما بأن ذلك يعد رشوة.

أجاب الرئيس الأمريكي على الصحفيين، لكنه عبر بنبرة ساخرة من أن يعتبروه رشوة، مستهزئا بقيمتها.

https://x.com/AlHadath/status/2005762671983968503

ولدى استقباله بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، خاطب ترامب الصحفيين بنبرة ساخرة: "يمكنكم الصعود لتناول الغداء، إذا أردتِم يمكنكِ. هل ترغبون فى ذلك أم لا؟".



وتابع بشكل ساخر : “هل تريدون ذلك؟ لأن بعضكم يعتقد أن الأمر فظيع على أنها رشوة.. رشوة قيمتها 25 دولارًا، لا أعرف إذا ترغبون يمكنكِم الذهاب، وإذا لم ترغبوا، يمكنكِم الوقوف فى الممر والتعرض لحرارة الشمس".

https://x.com/AlHadath/status/2005762671983968503

وطلب الرئيس الأمريكى، من مساعدته، مارجو مارتن، اصطحابهم، قائلا: “مارجو تقوم بعمل رائع. إنها نجمة. إنها لطيفة جدًا، هذا هو عيبها الوحيد، إنها لطيفة جدًا معكِم، وأنتم لستم لطيفين معنا. لكن لا بأس يا مارجو، اصطحبيهم لتناول غداء شهي، وسنراكم لاحقًا”.