

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط هجوم إرهابي كان مخططاً تنفيذه ضد مدرسة في جمهورية أديجيا.

وأشار الأمن الفيدرالي الروسي في بيان له إلى أنه تم اعتقال مواطن من آسيا الوسطى مؤيد للإرهابيين الدوليين كان يخطط لهجوم إرهابي على مدرسة في أديجيا.

وفي وقت لاحق ؛ أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بأن الأجهزة الأمنية نجحت في إحباط هجوم إرهابي على سجن إصلاحي في منطقة روستوف كان يخطط له سجناء من دول آسيا الوسطى.

وبالأمس، نجح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إحباط عملية تخريب بالجزء الأرضي من خط أنابيب النفط ترانس نفت-دروجبا بمقاطعة ليبيتسك.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان له: "أحد المراهقين المعتقلين لتحضيره عملا تخريبيا على خط "دروجبا" كشف أن الخطط شملت إحراق قطارات بتوجيه من كييف".