لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

نصائح موسعة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية خلال الشتاء

مع بداية موجات البرد وتغيرات الطقس، تصبح الفئات المصابة بالحساسية الصدرية والجيوب الأنفية أكثر عرضة للمضاعفات، خاصة عند استخدام وسائل التدفئة أو التواجد في أماكن مغلقة ومتوترة الهواء.

لذا يقدم الدكتور طه عبد الحميد، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية، مجموعة من الإرشادات الوقائية الهامة:

1. تجديد الهواء والتهوية الجيدة

احرص على فتح النوافذ يوميًا ولو لبضع سنتيمترات فقط لتجديد الهواء وتقليل تركيز الفيروسات والملوثات.

تجنب الغرف المغلقة تمامًا خاصة أثناء استخدام التدفئة، لأن الهواء الراكد يزيد من حدة الأعراض.

2. تجنب المهيجات والروائح النفاذة

ابتعد عن استخدام البخور والعطور القوية والمنظفات الكيميائية داخل الغرف المغلقة والدافئة، لأنها تسبب تهيج الشعب الهوائية وزيادة السعال والعطس والحكة.

يفضل اختيار منتجات تنظيف خفيفة وخالية من المواد العطرية المهيجة.

3. ارتداء الملابس المناسبة

ارتدِ ملابس قطنية مباشرة على الجلد لامتصاص العرق ومنع الاحتكاك المباشر الذي يهيج الحساسية.

ضع الملابس الصوفية أو الثقيلة فوق الملابس القطنية للحفاظ على الدفء دون التسبب في حكة الجلد أو زيادة أعراض الحساسية.

4. الانتباه للفئات الأكثر عرضة

الأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة مثل السدة الرئوية هم الأكثر عرضة للمضاعفات، لذا يجب الحرص الشديد عند تعرضهم للبرد أو الهواء الساخن مباشرة من أجهزة التدفئة.

تأكد من أن الهواء المتدفق من المدفأة أو التدفئة لا يصيبهم مباشرة.

5. الحفاظ على النظافة الشخصية والبيئة المحيطة

تنظيف المنزل بانتظام وإزالة الغبار والمخلفات العضوية التي قد تزيد من تهيج الأنف والرئة.

غسل اليدين باستمرار لتقليل انتقال العدوى والفيروسات، التي تزيد من سوء أعراض الحساسية.

6. الاهتمام بالنظام الغذائي والمشروبات الدافئة

شرب الماء والسوائل الدافئة بانتظام لترطيب الجسم وتقليل جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق.

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن لتعزيز مناعة الجسم والحد من حدة الأعراض.