عشان ماتتعبش في الشتا.. طرق الوقاية من نزلات البرد

تعد نزلات البرد من المشكلات الشائعة في فصل الشتاء لذا من المهم معرفة طرق الوقاية منها.

ووفقا لما جاء في موقع physiomer نكشف لكم طرق طبيعية للوقاية من نزلات البرد.



حافظ على روتين نظافة الأنف



يُعدّ جعل نظافة الأنف عادةً من أفضل الطرق للوقاية من أعراض البرد. قد يكون تحضير جلسات استنشاق البخار مُرهقًا وغير عملي، وهو أمر غير مُستحبّ عند الشعور بالتعب. صُمّمت بخاخات الأنف العملية من فيزيومر خصيصًا لسهولة الاستخدام اليومي.

الأنف عضو مصمم لصد الجراثيم، ولكن يمكنك مساعدته في إزالة جزيئات التلوث ومسببات الأمراض.

تتكون بخاخات فيزيومير من ماء بحر متساوي التوتر بدرجة حموضة مناسبة تمامًا لغشائك المخاطي، وقد ثبت سريريًا أنها تقوم بذلك بلطف.

ادعم جهازك المناعي

جزء آخر من جسمك يحتاج إلى دعمك هو جهازك المناعي وهذا الأمر بالغ الأهمية، خاصةً في فصل الشتاء، ولكن من الحكمة التخطيط المسبق وتبني نمط حياة صحي على مدار العام.

النوم الكافي، مرة أخرى ، والنظام الغذائي كلاهما مهمان لدعم جهازك المناعي.

ينبغي عليك الاستمرار في تناول الفواكه الطازجة الموسمية الغنية بمضادات الأكسدة والخضراوات الغنية بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، مع الحرص على مراقبة استهلاكك للكحول.

يمكنك إضافة بعض الأعشاب المفيدة للصحة إلى نظامك الغذائي، مثل الثوم والزنجبيل والماكا وجرّب استخدام العسل الخام كمُحلٍّ لمشروباتك العشبية.

حافظ على دفئك عند الخروج



من المهم الاستعداد لكل ما يجلبه فصل الشتاء، وهذا يعني ارتداء ملابس مناسبة لانخفاض درجات الحرارة.

فالحفاظ على حرارة الجسم الكافية أمر ضروري لكي يعمل الجسم بشكل سليم ويقاوم العدوى.

يفقد الجسم حوالي 30% من حرارته من الرأس، لذا يُنصح بارتداء قبعة دافئة عند التعرض للبرد.

واحرص على حماية أطرافك، فاليدان والقدمان شديدتا الحساسية للبرد.

ارتدِ قفازات لحماية أصابعك، وجوارب مزدوجة إذا لزم الأمر، ووشاحًا سميكًا و يمكنك الحفاظ على أناقتك، لكن الأهم هو أن تقضي الشتاء بملابس مناسبة، دون الإصابة بنزلات البرد.