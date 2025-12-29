قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
60 دقيقة .. القائم يحرم أنجولا من التقدم على منتخب مصر بأمم أفريقيا
مصر على رأس 4 دول مُرشحة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2028
أمين الإفتاء يوضح كيفية المسح على الجبيرة عند الوضوء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

عشان ماتتعبش في الشتا.. طرق الوقاية من نزلات البرد

اسماء محمد

تعد نزلات البرد من المشكلات الشائعة في فصل الشتاء لذا من المهم معرفة طرق الوقاية منها.

 ووفقا لما جاء في موقع physiomer نكشف لكم طرق طبيعية للوقاية من نزلات البرد.


حافظ على روتين نظافة الأنف


يُعدّ جعل نظافة الأنف عادةً من أفضل الطرق للوقاية من أعراض البرد. قد يكون تحضير جلسات استنشاق البخار مُرهقًا وغير عملي، وهو أمر غير مُستحبّ عند الشعور بالتعب. صُمّمت بخاخات الأنف العملية من فيزيومر خصيصًا لسهولة الاستخدام اليومي.

الأنف عضو مصمم لصد الجراثيم، ولكن يمكنك مساعدته في إزالة جزيئات التلوث ومسببات الأمراض.

 تتكون بخاخات فيزيومير من ماء بحر متساوي التوتر بدرجة حموضة مناسبة تمامًا لغشائك المخاطي، وقد ثبت سريريًا أنها تقوم بذلك بلطف.

ادعم جهازك المناعي
جزء آخر من جسمك يحتاج إلى دعمك هو جهازك المناعي وهذا الأمر بالغ الأهمية، خاصةً في فصل الشتاء، ولكن من الحكمة التخطيط المسبق وتبني نمط حياة صحي على مدار العام.

 النوم الكافي، مرة أخرى ، والنظام الغذائي كلاهما مهمان لدعم جهازك المناعي.

ينبغي عليك الاستمرار في تناول الفواكه الطازجة الموسمية الغنية بمضادات الأكسدة والخضراوات الغنية بالألياف والفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، مع الحرص على مراقبة استهلاكك للكحول.

 يمكنك إضافة بعض الأعشاب المفيدة للصحة إلى نظامك الغذائي، مثل الثوم والزنجبيل والماكا وجرّب استخدام العسل الخام كمُحلٍّ لمشروباتك العشبية.

حافظ على دفئك عند الخروج


من المهم الاستعداد لكل ما يجلبه فصل الشتاء، وهذا يعني ارتداء ملابس مناسبة لانخفاض درجات الحرارة.

 فالحفاظ على حرارة الجسم الكافية أمر ضروري لكي يعمل الجسم بشكل سليم ويقاوم العدوى.

يفقد الجسم حوالي 30% من حرارته من الرأس، لذا يُنصح بارتداء قبعة دافئة عند التعرض للبرد.

واحرص على حماية أطرافك، فاليدان والقدمان شديدتا الحساسية للبرد. 

ارتدِ قفازات لحماية أصابعك، وجوارب مزدوجة إذا لزم الأمر، ووشاحًا سميكًا و يمكنك الحفاظ على أناقتك، لكن الأهم هو أن تقضي الشتاء بملابس مناسبة، دون الإصابة بنزلات البرد.

النائبة إيفلين متى

برلمانية تطالب تطوير البنية الصناعية وتحديث خطوط الإنتاج وتأهيل الكوادر البشرية

الدكتور مجدي مرشد

د. مجدي مرشد: اعتراف إسرائيل المزعوم بأرض الصومال يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي والمصري

مجلس الشيوخ

نائب بـ"خارجية الشيوخ": الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند عبث بالجغرافيا وتهديد مباشر للأمن العربي والإفريقي

بالصور

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

